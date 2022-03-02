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У путіна нові проблеми? У Чорному морі збили літак НАТО, вертоліт-пошуковик пропав

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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МіГ-21 ВПС Румунії Новина оновлена 02 березня 2022, 23:41
МіГ-21 ВПС Румунії

Пілот винищувача скаржився на погану погоду.

Румунський винищувач, який патрулював узбережжя Чорного моря, зник з радарів. На його пошуки було відправлено пошуковий вертоліт, який пізніше зазнав аварії, вже відомо про п’ятьох загиблих.

Про це проінформувало місцеве видання G4Media.

Зазначається, що літак МіГ-21 Lancer вилетів із 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічана близько 19:50 за київським часом. Попередньо відомо, що пілот перед тим, як винищувач зник з радарів, скаржився на погані погодні умови.

На пошуки зниклого літака було направлено рятувальний гелікоптер IAR-330 Puma, але і він о 21:37 зник з радарів.

Тим часом у мережі з’явилися відеозаписи, зняті неподалік місця краху, на яких чітко видно вибух.

Пізніше Міноборони країни дала офіційну заяву, що розбитий гелікоптер було знайдено за 11 кілометрів від аеродрому, що стосується літака, то про його долю поки що нічого не відомо, як і немає інформації про те, чи вижив пілот.

Що спричинило вибух поки невідомо, але варто зазначити, що в цьому районі активно діє російський флот, який готується до десантної операції, щоб спробувати атакувати Одесу.

2 березня російські винищувачі вдерлися в повітряний простір Швеції.

Теги:
#Румунія #Чорне море
МіГ-21 ВПС Румунії
Світ
У путіна нові проблеми? У Чорному морі збили літак НАТО, вертоліт-пошуковик пропав
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
МіГ-21 ВПС Румунії
У путіна нові проблеми? У Чорному морі збили літак НАТО, вертоліт-пошуковик пропав
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