Ворог готує захоплення Одеси з моря: подробиці

У ОП звітували про становище на фронті.

Вже п’яту добу Україна продовжує боротися з агресором. Північно-західніше від Києва противник почав відступати. Йдеться про міста Гостомель, Бородянка, Буча.

Про це повідомив на брифінгу радник Офісу президента Олексій Арестович.

Арестович повідомив, що до Бердянська увійшли окупаційні війська Росії. Однак вони лише скористалися тим, що там не було наших військ.

"Деякі підрозділи РФ відходять (напрямок — північно-західніше від Києва). Наша артилерія продовжує завдавати по них ударів. На Чернігівському та Сумському напрямках – тиша, на Харківському – спроби денного входу в глиб Харкова, які завершилися для росіян дуже сумно. Що стосується Куп’янська, то з’ясовується ситуація, незважаючи на запис мера та численне запевнення, що вони захопили місто. Не все там так просто", — розповів радник ОП.

Арестович також додав, що в районі Одеси може висадитися повітряно-морський десант окупантів, і що ЗСУ його готові зустріти.

Нагадаємо, Черкаси та Миколаїв потрапили під ракетні обстріли слідом за Житомиром та Запоріжжям.