У еще одного российского олигарха забрали супердорогую яхту (фото)

Российские олигархи платят за решения путина о вторжении в Украину

Бизнесмен Андрей Мельниченко из россии потерял свою яхту — ее арестовали в Триесте, Италия. Эта яхта — мировой рекордсмен по размеру среди парусных суден. Она оказалась среди тех, которые не спрятали в других странах от санкций запада.

Как сообщает la Repubblica, ее стоимость — 530 миллионов евро. Длина яхты — 143 метра, а высота — 91. Яхта названа "А", чтобы быть первой в списках кораблей, ее проектировал Филипп Старк.

Яхта в полный рост

Лодку арестовали в рамках мер, принятые Евросоюзом против российских олигархов. Она будет храниться в порту Триеста. Сам Мельниченко уже пострадал из-за санкций. В рейтинге российского "Форбс" он был номером 8 по богатству в стране.

Вид на яхту сверху

Яхта - самый большой парусник в мире

Яхту построили в Германии

Его активы — Сибирская угольная энергетическая компания и компания по производству минеральных удобрений "Еврохим". Из-за того, что он попал под санкции Евросоюза после вторжения в Украину он был вынужден выйти из совета директоров и перестал быть бенефициаром.

Ранее "Телеграф" писал про яхту олигарха Алишера Усманова из рф стоимостью 600 млн долларов США, которую также конфисковали.