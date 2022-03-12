Укр

У еще одного российского олигарха забрали супердорогую яхту (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Мельниченко лишился одной из своих дорогих "игрушек" Новость обновлена 12 марта 2022, 09:28
Мельниченко лишился одной из своих дорогих "игрушек"

Российские олигархи платят за решения путина о вторжении в Украину

Бизнесмен Андрей Мельниченко из россии потерял свою яхту — ее арестовали в Триесте, Италия. Эта яхта — мировой рекордсмен по размеру среди парусных суден. Она оказалась среди тех, которые не спрятали в других странах от санкций запада.

Как сообщает la Repubblica, ее стоимость — 530 миллионов евро. Длина яхты — 143 метра, а высота — 91. Яхта названа "А", чтобы быть первой в списках кораблей, ее проектировал Филипп Старк.

Яхта в полный рост
Яхта в полный рост

Лодку арестовали в рамках мер, принятые Евросоюзом против российских олигархов. Она будет храниться в порту Триеста. Сам Мельниченко уже пострадал из-за санкций. В рейтинге российского "Форбс" он был номером 8 по богатству в стране.

Вид на яхту сверху
Вид на яхту сверху
Яхта - самый большой парусник в мире
Яхта - самый большой парусник в мире
Яхту построили в Германии
Яхту построили в Германии

Его активы — Сибирская угольная энергетическая компания и компания по производству минеральных удобрений "Еврохим". Из-за того, что он попал под санкции Евросоюза после вторжения в Украину он был вынужден выйти из совета директоров и перестал быть бенефициаром.

Ранее "Телеграф" писал про яхту олигарха Алишера Усманова из рф стоимостью 600 млн долларов США, которую также конфисковали.

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#Россия #Яхта #Олигарх
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