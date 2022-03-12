У ще одного російського олігарха забрали супердорогу яхту (фото)

Російські олігархи платять за рішення путіна про вторгнення в Україну

Бізнесмен Андрій Мельниченко з Росії втратив свою яхту — її заарештували в Трієсті, Італія. Ця яхта – світовий рекордсмен за розміром серед вітрильних суден. Вона опинилася серед тих, які не сховали в інших країнах через санкцій заходу.

Як повідомляє la Repubblica, її вартість – 530 мільйонів євро. Довжина яхти — 143 метри, а висота — 91. Яхту названо "А", щоб бути першою у списках кораблів, її проєктував Філіп Старк.

Яхта в повний зріст

Човен заарештували в рамках заходів, вжитих Євросоюзом проти російських олігархів. Він зберігатиметься в порту Трієста. Сам Мельниченко вже постраждав через санкції. У рейтингу російського "Форбс" він був номером 8 за багатством у країні.

Вид на яхту зверху

Яхта — найбільший вітрильник у світі

Яхту збудували в Німеччині

Його активи — Сибірська вугільна енергетична компанія та компанія з виробництва мінеральних добрив "Єврохім". Через те, що він потрапив під санкції Євросоюзу після вторгнення в Україну, він був змушений вийти з ради директорів і перестав бути бенефіціаром.

Раніше "Телеграф" писав про яхту олігарха Алішера Усманова з Росії вартістю 600 млн доларів США, яку також конфіскували.