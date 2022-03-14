Он считает реакцию своей Родины – слабостью

Война в Украине, которую начал кровавый диктатор владимир путин, не только объединила миллионы людей в едином порыве к победе, но и показала миру необходимость смены власти в россии.

Морской котик Роб О`Нил из команды SEAL Team Six, которая ликвидировала Усаму бен Ладена резко высказался о российском лидере и раскритиковал реакцию США на войну в Украине. Его слова передает британское издание Mirror.

Он отметил, что большинство американцев знакомы с войной только по телевизору и соцсетям, а у него события вызывают серьезные опасения. О`Нил назвал путина "потерявшим голову" из-за решения вторгнуться в Украину и считает, что США ответили слабостью, концентрируясь не на борьбе с путиным, а на "зеленых изменениях" в армии.

Солдат, совершивший 400 боевых вылетов за 16 лет службы, заявил, что Владимир Путин "потерял голову", начав вторжение в Украину.

"Сумасшедшего не победить ядерным оружием, слабостью", — сказал награжденный ветеран. За плечами у О`Нила 400 боевых вылетов, 16 лет службы и 52 награды. Он сказал, что рф и Китай смеются над США из-за вопросов климата и осудиладминистрацию президента Джо Байдена за отмену ракетно-ядерных испытаний.

О`Нил отметил, что надеется, что Украина нанесет россии такие потери, что она будет готова сесть и обсудить мир.

Читайте также: Категория Украина Путин стал героем унизительной карикатуры из-за просьбы о помощи к Китаю (фото) Сверхдержава с якобы одной из сильнейших армий мира за чуть более чем две недели атак на Украину исчерпала ресурсы?

Ранее "Телеграф" писал, что на западе упоминали о возможной ликвидации путина как варианте, отметив, что он не самый предпочтительный.