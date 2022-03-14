Ліквідатор Усами бен Ладена присоромив Байдена через путіна

Він вважає реакцію своєї Батьківщини — слабкістю

Війна в Україні, яку розпочав кривавий диктатор володимир путін, не лише об’єднала мільйони людей в єдиному пориві до перемоги, а й показала світові необхідність зміни влади в росії.

Морський котик Роб О`Ніл із команди SEAL Team Six, яка ліквідувала Усаму бен Ладена, різко висловився про російського лідера та розкритикував реакцію США на війну в Україні. Його слова повідомляє британське видання Mirror.

Він зазначив, що більшість американців знайомі з війною лише по телевізору та соцмережах, а в нього події викликають серйозні побоювання. О`Ніл назвав путіна "втратившим голову" через рішення вторгнутися в Україну і вважає, що США відповіли слабкістю, концентруючись не на боротьбі з путіним, а на "зелених змінах" в армії.

Солдат, який здійснив 400 бойових вильотів за 16 років служби, заявив, що володимир путін "втратив голову", почавши вторгнення в Україну.

"Божевільного не перемогти ядерною зброєю та слабкістю ", — сказав нагороджений ветеран. За плечима у О`Ніла 400 бойових вильотів, 16 років служби та 52 нагороди. Він сказав, що росія і Китай сміються над США через питання клімату і осуди адміністрацію президента Джо Байдена за скасування ракетно-ядерних випробувань.

О`Ніл зазначив, що сподівається, що Україна завдасть росії таких втрат, що вона буде готова сісти та обговорити мир.

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Раніше "Телеграф" писав, що на заході згадували про можливу ліквідацію путіна як варіант, зазначивши, що він не найкращий.