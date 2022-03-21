В Китае разбился самолет с более 130 людьми на борту (видео)

На борту самолета было более сотни человек.

На юге Китая 21 марта разбился китайский самолет со 132 людьми на борту.

Об этом сообщает CNN.

Издание сообщает, что реактивный лайнер China Eastern Airlines потерпел крушение ​​в горах в южном китайском регионе Гуанси.

На борту находились 132 человека: 123 пассажира и 9 членов экипажа.

Boeing-737 направлялся из юго-западного города Куньмин в Гуанчжоу, когда потерял связь над городом Учжоу. На место крушения направлена ​​спасательная группа.

Самолет летел из города Куньмин в Гуанчжоу

По информации местных СМИ, после падения реактивного самолета Boeing 737 вспыхнул пожар в лесу.

Данные о количестве пострадавших и причинах аварии пока неизвестны. В то же время, некоторые СМИ сообщают о 133 лицах на борту.

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Напомним, в Ростовской области потерпел крушение военный вертолет российской федерации Ка-52.

В Лос-Анджелесе легкомоторный самолет Cessna 172 рухнул на железнодорожные пути за несколько минут до того, как по ним должен был промчаться пассажирский поезд.

В Башкирии разбился частный вертолет Eurocopter, на борту которого находились три человека. Один из них погиб во время крушения, а еще двое были зажаты внутри конструкциями летательного средства.