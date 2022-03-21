У Китаї розбився літак із понад 130 людьми на борту (відео)

На борту літака була понад сотня людей.

На півдні Китаю 21 березня розбився китайський літак із 132 людьми на борту.

Про це повідомляє CNN.

За данними видання, реактивний лайнер China Eastern Airlines зазнав аварії в горах у південному китайському регіоні Гуансі.

На борту перебували 132 особи: 123 пасажира та 9 членів екіпажу.

Boeing-737 прямував із південно-західного міста Куньмін у Гуанчжоу, коли втратив зв’язок над містом Учжоу. На місце аварії направлена ​​рятувальна група.

Літак летів із міста Куньмін у Гуанчжоу

За інформацією місцевих ЗМІ, після падіння реактивного літака Boeing 737 спалахнула пожежа у лісі.

Дані про кількість постраждалих та причини аварії наразі невідомі. Водночас, деякі ЗМІ повідомляють про 133 особи на борту.

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Нагадаємо, у Ростовській області зазнав аварії військовий вертоліт російської федерації Ка-52.

У Лос-Анджелесі легкомоторний літак Cessna 172 впав на залізничні колії за кілька хвилин до того, як ними мав промчати пасажирський поїзд.

У Башкирії розбився приватний вертоліт Eurocopter, на борту якого перебували троє людей. Один із них загинув під час аварії, а ще двоє було затиснуто всередині конструкціями літального засобу.