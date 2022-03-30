Похищения, убийства и перенос "границы": как россия по-тихому захватывает все новые территории Грузии

россия создала в Грузии феномен "ползучей аннексии"

Несмотря на то, что россия развязала войну в Украине и пытается всеми силами завоевать украинские территории, о Грузии российские власти также не забывают. Параллельно с войной в Украине, россия продолжает осуществлять "бордеризацию" или "ползучую аннексию" на грузинских землях, отбирая все новые территории.

Об этом на своей странице в Твиттере написала пресс-секретарь "ОВД-Инфо" Мария Кузнецова.

Именно в Грузии россия опробовала методы по переносу границы и создания зоны отчуждения, сообщает Кузнецова. Также она добавила, что эта зона проходит в 100 метрах от грузинских сел, которые живут "под колючими проволоками" под постоянной угрозой их безопасности, под угрозой похищения, боясь что в их двор может прийти российский солдат с автоматом. Однако ситуация вдоль границы еще хуже.

На фото ниже вдалеке видно линию в лесу — это новая дорога, которую российские военные начали "делать" в 2021-м году. Официально это Грузия, однако российские пограничники заходят туда без особых проблем. По окончанию вырубки леса и проложении настоящей дороги россия тихо заберет еще 200 км2 у Грузии.

Помимо этого российские ФСБ занимаются похищениями и даже убийствами. Они заходят на грузинскую территорию и забирают людей. К примеру, уже был случай, когда российский пограничник перешёл на грузинскую сторону и просто застрелил человека под камерами. И ему за это ничего не было. Похищений ФСБшниками грузин обычно бывает 5-10 случаев в месяц, однако может быть и 30-40. Цель — напугать и получить выкуп, который они называют "штрафом".

Отметим, что понятие "бордеризация" или "ползучая аннексия" появилось в Грузии после завершения войны в 2008 году, когда с конфликтующей территории должны были выйти грузинские и российские войска. Однако россия решила нарушить это правило и теперь устанавливает там свои "границы".

"Это абсолютно незаконный процесс, из-за которого у нас отбирают землю, ― говорит глава Антиоккупационного движения Давит Кацарава.

Кацарава выделяет три этапа российской "бордеризации":

Первый ― 2008-2012 годы, когда "границу" установили на 4,5 километра.

Второй — период с 2012-го по 2017-й, когда показатели выросли в десять раз.

Третий — когда в Грузии создали Антиоккупационное движение, которое мониторит линию оккупации и "вмешивается в политику агрессора".

Кацарава отмечает, что с 2008 г. благодаря "тихой оккупации" российским властям удалось дополнительно оккупировать 150 тысяч гектаров.

Ранее "Телеграф" писал, что военный обозреватель Александр Коваленко оценил возможности Молдовы и Грузии "под шумок войны с россией" освободить свои оккупированные российскими войсками территории.