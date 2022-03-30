Викрадення, вбивства та перенесення "кордону": як росія по-тихому захоплює все нові території Грузії

росія створила в Грузії феномен "повзучої анексії"

Попри те, що росія розв’язала війну в Україні і намагається з усіх сил завоювати українські території, про Грузію російська влада також не забуває. Паралельно з війною в Україні росія продовжує здійснювати "бордеризацію" або "повзучу анексію" на грузинських землях, відбираючи нові території.

Про це на своїй сторінці у Твіттері написала прессекретар "ОВД-Інфо" Марія Кузнєцова.

Саме в Грузії росія випробувала методи перенесення кордону та створення зони відчуження, повідомляє Кузнєцова. Також вона додала, що ця зона проходить за 100 метрів від грузинських сіл, які живуть "під колючими дротами" під постійною загрозою їхній безпеці, під загрозою викрадення, боячись, що до їхнього двору може прийти російський солдат з автоматом. Проте ситуація вздовж кордону ще гірша.

На фото нижче далеко видно лінію в лісі — це нова дорога, яку російські військові почали "робити" в 2021-му року. Офіційно це Грузія, проте російські прикордонники заходять туди без жодних проблем. Після закінчення вирубки лісу та прокладення справжньої дороги росія тихо забере ще 200 км2 у Грузії.

Крім цього, російські ФСБ займаються викраденнями і навіть вбивствами. Вони заходять на грузинську територію та забирають людей. Наприклад, вже був випадок, коли російський прикордонник перейшов на грузинську сторону і просто застрелив людину під камерами. І йому за це нічого не було. Викрадення ФСБшниками грузинів зазвичай буває 5-10 випадків на місяць, проте може бути і 30-40. Мета — налякати та отримати викуп, який вони називають "штрафом".

Зазначимо, що поняття "бордеризація" або "повзуча анексія" з’явилося в Грузії після завершення війни у 2008 році, коли з суперечливої території мали вийти грузинські та російські війська. Проте росія вирішила порушити це правило і тепер встановлює там свої "кордони".

"Це абсолютно незаконний процес, через який у нас відбирають землю", — говорить глава Антиокупаційного руху Давіт Кацарава.

Кацарава виділяє три етапи російської "бордеризації":

Перший ― 2008-2012 роки, коли "кордон" встановили на 4,5 кілометри.

Другий — період із 2012-го до 2017-го, коли показники зросли вдесятеро.

Третій — коли в Грузії створили антиокупаційний рух, який стежить за лінією окупації і "втручається в політику агресора".

Кацарава зазначає, що з 2008 р. завдяки "тихій окупації" російській владі вдалося додатково окупувати 150 тисяч гектарів.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий оглядач Олександр Коваленко оцінив можливості Молдови та Грузії "під шумок війни з росією" звільнити свої окуповані російськими військами території.