Шольц до войны отговаривал Зеленского от НАТО — что узнал The Wall Street Journal

Украинский президент решил не идти на уступки и отстаивать свои позиции дальше

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на Мюнхенскую конференцию лично пытался урегулировать конфликт с Киевом. Представитель ФРГ призвал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от НАТО и объявить нейтралитет в рамках соглашения о гарантиях европейской безопасности между Западом и россией.

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Об этом говорится в объемном материале портала The Wall Street Journal под названием "20-летний марш Путина к войне в Украине — и как Запад не справился с этим".

В частности, издание обнародовало инсайдерскую информацию из кулуаров Мюнхенской конференции по безопасности, куда президент Зеленский приехал за несколько дней до полномасштабного вторжения россии, а именно 19 февраля.

Согласно имеющимся сведениям, у украинского лидера был личный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, который призвал Зеленского пойти на уступки кровавому агрессору путину, чтобы урегулировать конфликт с кремлем.

"Шольц сделал последнюю попытку урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. Он сказал Зеленскому в Мюнхене 19 февраля, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкого соглашения по европейской безопасности между Западом и Россией. Пакт подпишут Путин и Байден, который совместно гарантируют безопасность Украины. Зеленский сказал, что Путину нельзя доверять в таком соглашении, и что большинство украинцев хотят вступить в НАТО. Его ответ обеспокоил немецких чиновников тем, что шансы на мир тают", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первые дни войны россии с Украиной канцлер Германии заявил, что президенту пути противостояние не выиграть и призвал его прекратить боевые действия в Украине, пригрозив жесткими санкциями.

Через несколько дней у Олафа Шольца был телефонный разговор с кровавым лидером россии, в котором пытался уговорить путина открыть в Украине несколько гуманитарных коридоров.