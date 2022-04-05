Укр

"Полная блокада": в сети порадовались важному нюансу новых санкций против рф

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Новые санкции Европейского Союза в отношении рф Новость обновлена 05 апреля 2022, 21:57
Новые санкции Европейского Союза в отношении рф

Новые санкции ЕС касаются запрета на доступ к своим портам российским суднам

После того как Европа увидела все ужасы зверства российских военных против мирного населения Украины, в ЕС озвучили новые санкции против россии. Один из пунктов назвали "полной транспортной блокадой" для российских перевозчиков в Европе.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

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"По факту это полная транспортная блокада. Что в целом не так уж страшно – остались еще кони, сани и олени", — отшутился Нейем.

Напомним, что Евросоюз вводит запрет на использование своими автомобильными дорогами всем российским и белорусским автотранспортным операторам, а также закрывает доступ к своим портам всем российским судам и судам, находящимся в управлении российскими компаниями.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что новый пакет европейских санкций может ограничить лизинг самолетов, импорт и экспорт изделий из стали и предметов роскоши. Тем временем, в Украине подчеркивают – этого мало, и главным санкционным ударом по стране-агрессору должно быть прямое эмбарго на все энергоресурсы, или косвенные меры — закрытие портов для товаров.

Теги:
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