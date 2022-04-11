Белорусы громко заявили об "обстреле" поляками их пограничного пункта: курьезное видео попало в сеть

Пограничники стреляли из обычной рогатки.

В Беларуси громко заявили, что польские пограничники в ночь с 10 на 11 апреля обстреляли пункт пропуска Песчатка. Белорусы даже зафиксировали факт нарушения на видео, однако умолчали о том, что "обстрел" производился из рогатки.

Соответствующее заявление вместе с видео появилось в Telegram пограничного комитета Беларуси.

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"В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения", — говорится в заявлении.

КПП Песчатка находится на белорусско-польской границе

Белорусы отметили, что после "обстрела" они обнаружили повреждения стен пограничных модулей и металлические шарики, а об инциденте проинформировали польскую сторону.

Однако, судя по опубликованному видео, мужчина в форме со стороны польской стороны выстрелил через забор из рогатки. Такие его действия белорусская сторона назвала "обстрелом".

Кроме того, белорусские пограничники опубликовали фотографии металлических шаров, которые были найдены после "обстрела". Судя по кадрам, их было всего три.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ворвавшиеся в Украину войска попали в засаду противотанкового расчета украинских пограничников возле одного из населенных пунктов Харьковской области, после чего потеряли бронированную машину "Тигр" и самоходные артиллерийские установки.