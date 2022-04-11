Укр

Белорусы громко заявили об "обстреле" поляками их пограничного пункта: курьезное видео попало в сеть

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
349
Обстрел велся металлическими шариками Новость обновлена 11 апреля 2022, 19:32
Обстрел велся металлическими шариками

Пограничники стреляли из обычной рогатки.

В Беларуси громко заявили, что польские пограничники в ночь с 10 на 11 апреля обстреляли пункт пропуска Песчатка. Белорусы даже зафиксировали факт нарушения на видео, однако умолчали о том, что "обстрел" производился из рогатки.

Соответствующее заявление вместе с видео появилось в Telegram пограничного комитета Беларуси.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения", — говорится в заявлении.

КПП Песчатка находится на белорусско-польской границе
КПП Песчатка находится на белорусско-польской границе

Белорусы отметили, что после "обстрела" они обнаружили повреждения стен пограничных модулей и металлические шарики, а об инциденте проинформировали польскую сторону.

Однако, судя по опубликованному видео, мужчина в форме со стороны польской стороны выстрелил через забор из рогатки. Такие его действия белорусская сторона назвала "обстрелом".

Кроме того, белорусские пограничники опубликовали фотографии металлических шаров, которые были найдены после "обстрела". Судя по кадрам, их было всего три.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ворвавшиеся в Украину войска попали в засаду противотанкового расчета украинских пограничников возле одного из населенных пунктов Харьковской области, после чего потеряли бронированную машину "Тигр" и самоходные артиллерийские установки.

Теги:
#Польша #Беларусь #Пограничный пункт
Негаммер говорил с Путиным довольно жестко
Новости России
Канцлер Австрии в Москве призвал путина остановить войну и пообещал последствия: чем завершилась их встреча
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Негаммер говорил с Путиным довольно жестко
Канцлер Австрии в Москве призвал путина остановить войну и пообещал последствия: чем завершилась их встреча
Дата публикации
Категория
Глава государства уверен в победе Украины в войне с Россией
Зеленский заговорил о новой битве за Киев
Дата публикации
Категория
Жозеп Боррель
После Бучи и Бородянки: ЕС направляет в Украину миссию для сбора доказательств военных преступлений
Дата публикации
Категория
Правила призыва во время военного положения могут изменить
"Слуги народа" предлагают на время мобилизации возвращать из-за границы всех мужчин призывного возраста
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 11 апреля
Война – день 47: россияне перебрасывают силы на Харьков и Днепр, а Украина усиливает армию новым оружием