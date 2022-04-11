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Білоруси голосно заявили про "обстріл" поляками їхнього прикордонного пункту: курйозне відео потрапило до мережі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Обстріл вівся металевими кульками Новина оновлена 11 квітня 2022, 19:32
Обстріл вівся металевими кульками

Прикордонники стріляли зі звичайної рогатки.

У Білорусі гучно заявили, що польські прикордонники у ніч з 10 на 11 квітня обстріляли пункт пропуску Піщатка. Білоруси навіть зафіксували факт порушення на відео, однак змовчали про те, що "обстріл" проводився з рогатки.

Відповідна заява разом з відео з'явилася у Telegram прикордонного комітету Білорусі.

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"У ніч із 10 на 11 квітня польські військовослужбовці обстріляли білоруський автодорожній пункт пропуску Піщатка. Також силовики намагалися засліпити білоруських прикордонників стробоскопами. Незаконні дії сторони зафіксовані камерами відеоспостереження", — йдеться у заяві.

КПП Піщатка знаходиться на білорусько-польському кордоні
КПП Піщатка знаходиться на білорусько-польському кордоні

Білоруси зазначили, що після "обстрілу" вони виявили пошкодження стін прикордонних модулів та металеві кульки, а про інцидент поінформували польську сторону.

Однак, судячи з опублікованого відео, чоловік у формі з боку польської сторони вистрілив через паркан з рогатки. Такі його дії білоруська сторона назвала "обстрілом".

Крім того, білоруські прикордонники опублікували фотографії металевих кульок, які знайшли після "обстрілу". Судячи з кадрів, їх було всього три.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські війська, які вдерлися в Україну, потрапили в засідку протитанкового розрахунку українських прикордонників біля одного з населених пунктів Харківської області, після чого втратили броньовану машину "Тигр" та самохідні артилерійські установки.

Теги:
#Польща #Білорусь #Прикордонний пункт
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