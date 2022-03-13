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Прикордонники рознесли колону окупантів у Харківській області

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Українські прикордонники разом із ЗСУ відбили атаку в Харківській області Новина оновлена 13 березня 2022, 00:00
Українські прикордонники разом із ЗСУ відбили атаку в Харківській області

Ворог зазнав втрат у живій силі та бойовій техніці

Окупаційні війська, які вдерлися в Україну, потрапили в засідку протитанкового розрахунку українських прикордонників біля одного з населених пунктів Харківської області, після чого втратили броньовану машину "Тигр" та самохідні артилерійські установки.

Про це проінформувала пресслужба ДПСУ.

"Щоб не допустити потрапляння ворожих сил до села, військовослужбовці Держприкордонслужби точним пострілом знищили броньований автомобіль "Тигр", що йшов у голові колони", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти почали вести вогонь у відповідь, але були придушені за допомогою військовослужбовців ЗСУ, після чого кинулися втік.

"Крім підбитого "Тигра", ворог має втрати у самохідній артилерії", — зазначили у ДПСУ.

Про кількість ліквідованих окупантів не повідомляється, проте відомо, що українські захисники вийшли без збитків.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що з 90 БТГ, які росія ввела на територію України, 30 вже втратили боєздатність або були повністю знищені. Тому окупанти зараз намагаються "нашкрябати" резерви з-поміж добровольців з Кавказу, бойовиків ОРДЛО або жителів окупованого Криму.

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#Україна #Росія #ДПСУ
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