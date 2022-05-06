В этом году возглавлять торжественную церемонию будет действующий президент Франции Эмманюэль Макрон

Посол россии во Франции алексей мешков возмущен тем, что его не пригласили в Париж на ежегодное официальное мероприятие по празднованию 77-летия Дня Победы во Второй мировой войне.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Как сообщает "УП", цитируя российское государственное агентство ТАСС, представитель страны-агрессора выразил свое недовольство, подчеркнув, что во время торжества на трибуне будут сидеть послы стран, ведущие бои на стороне гитлеровской Германии.

"8 мая во Франции традиционно будут проводиться мероприятия, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы и военные атташе – сначала Советского Союза, потом россии, белорусы как стран, внесших решающий вклад в победу над фашизмом, – приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось", – объяснил свое недовольство российский посол.

Стоит отметить, что в этом году церемонию, посвященную годовщине Дня Победы над нацизмом, на Елисейских полях в Париже возглавит французский президент Эмманюэль Макрон. Проведение мероприятия намечено на воскресенье, 8 мая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль публично заявил, что в понедельник, 9 мая, россия может официально объявить войну Украине. По его словам, речь об этом идет в высшем политическом руководстве, однако окончательное решение остается за кровавым диктатором владимиром путиным.