Британия собирается вооружать еще одну страну, имеющую проблемы с россией

Лондон уже начал переговоры с союзниками по этому вопросу

Великобритания планирует вооружить Молдову, нейтралитет которой нарушают российские войска, по стандартам Североатлантического альянса, чтобы она имела возможность защитить себя в случае полномасштабного вторжения.

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Об этом в субботу, 21 мая, во время своего интервью The Telegraph сообщила глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс, подчеркнув, что тема вооружения по самым высоким стандартам альянса уже обсуждается с союзниками Лондона.

"Я хотела бы, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. Это дискуссия, которую мы проводим с нашими союзниками. путин абсолютно четко заявил о своих амбициях по созданию великой россии, и то, что его попытки захватить Киев не имели успеха, не значит, что он отказался от этих амбиций", – объяснила она.

По словам Трасс, в случае если соответствующие планы все же будут приняты, то члены военного альянса НАТО передадут Молдове современное мощное оружие, которое заменит советское вооружение. Кроме того, для молдавских солдат проведут специальные учения, во время которых они научатся этим оружием пользоваться.

"Этот шаг станет заметным расширением военной поддержки Великобритании в регионе и еще одним признаком того, что она рассматривает вторжение в Украину как долгосрочный поворотный момент", — подытожила британская чиновница.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению политического эксперта Евгения Магды, именно Молдова может стать следующей после Украины целью российской федерации.