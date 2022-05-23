Смертельный шторм в Канаде: фото и видео разгула стихии

Разбор завалов и ликвдация последствий еще продолжается

Непогода в Канаде повлекла за собой человеческие жертвы — количество погибших после сильных гроз и шторма достигло восьми человек. Без электроэнергии оказались около полумиллиона жителей страны.

Как пишет The Guardian, шторм длился несколько часов и обладал силой торнадо. Порывы ветра достигали 132 км в час.

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В итоге шквалы повалили деревья, обрушили опоры линий электропередач, обвалили столбы. Аварийные бригады все еще продолжают работы по расчистке и возобновлению подключений.

В сети появились многочисленные фото и видео непогоды.

Отметим, что большинство погибших, по словам властей, пострадали от падающих деревьев.

Ветки обрывали линии электропередач

Большие деревья выворачивало с корнем

Штормовая погода затронула Квебек и Онтарио. Ликвидация последствий непогоды продолжается в понедельник и займет еще несколько дней.

Швалы ветра, дождь и гроза привели к последствиям

В Украине погода тем временем также преподнесла неприятный сюрприз — после усиления ветра во многих регионах небо затянуло тучами. Как писал "Телеграф", дожди и грозы стоит ожидать в течении нескольких дней, тогда как потом погода резко повернет на лето и температура поднимется до +30 градусов в части страны.