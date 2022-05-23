Смертельний шторм у Канаді: фото та відео розгулу стихії

Розбір завалів та ліквідація наслідків ще триває

Негода в Канаді призвела до людських жертв — кількість загиблих після сильних гроз і шторму досягла восьми людей. Без електроенергії опинилося близько півмільйона жителів країни.

Як пише The Guardian, шторм тривав кілька годин і мав силу торнадо. Пориви вітру досягали 132 км на годину.

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У результаті шквали повалили дерева, обрушили опори ліній електропередач, обвалили стовпи. Аварійні бригади все ще продовжують роботи з розчищення та поновлення підключень.

У мережі з’явилися численні фото та відео негоди.

Зазначимо, що більшість загиблих, за словами влади, постраждали від дерев.

Гілки обривали лінії електропередач

Великі дерева вивертало з корінням

Штормова погода торкнулася Квебеку та Онтаріо. Ліквідація наслідків негоди триває у понеділок та продовжиться ще кілька днів.

Швали вітру, дощ та гроза призвели до наслідків

В Україні погода тим часом також зробила неприємний сюрприз — після посилення вітру в багатьох регіонах небо затягло хмарами. Як писав "Телеграф", дощі та грози варто очікувати протягом декількох днів, тоді як потім погода різко поверне на літо і температура підніметься до +30 градусів у частині країни.