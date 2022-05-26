Казахи массово рвут паспорта в поисках секретного элемента: что они там находят (видео)

В сети заявили, что паспортный чип позволяет отслеживать людей за границей

Граждане Казахстана поддались общей панике и начинают портить собственные паспорта в попытках найти внутри устройство для слежения. Многие поделились видео, на которых видно — под обложкой документа скрывается маленький чип, который якобы и позволяет обнаружить местоположения владельца.

Подробнее о казахском феномене расскажет "Телеграф", ссылаясь на издание Atameken Business.

Актуальные новости Украины и мира — читайте наш Telegram

Главная причина беспокойства граждан Казахстана — чье-то ложное утверждение, что подобные микрочипы позволяют правительству отслеживать нахождение человека, выехавшего за границу. В качестве доказательства демонстрируют технологию, что содержит вашу биометрическую информацию ради облегчения прохождения паспортного контроля. Так используют малограмотных людей для создания панических настроений.

В Министерстве внутренних дел Казахстана подчеркнули — паспорта с микрочипами не являются новостью или открытием с 2009 года. С такой же технологией выдаются и удостоверения личности. На чипе содержится личная информация (ФИО, место и дата рождения, идентификационный код, ЕЦП и фото). Также отмечается, что мощностей подобного чипа недостаточно для отслеживания его с помощью GPS.

В сети уже успели не только развести панику, но и высмеять тех, кто ей поддался.

Напомним, ранее мы писали, что в Казахстане появились проблемы с открытием банковских карточек. Правда, это распространяется не на граждан страны, а на россиян. Последние использовали РК в качестве "банковского туризма" после введения Западом санкций.