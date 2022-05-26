Казахи масово рвуть паспорти у пошуках секретного елемента: що вони там знаходять (відео)

У мережі заявили, що паспортний чіп дозволяє відстежувати людей за кордоном

Громадяни Казахстану піддалися загальній паніці і починають псувати власні паспорти, намагаючись знайти всередині пристрій для стеження. Багато хто поділився відео, на яких видно — під обкладинкою документа справді схований маленький чіп, який нібито і дозволяє виявити розташування власника.

Докладніше про казахський феномен розповість "Телеграф", посилаючись на видання Atameken Business.

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Головна причина занепокоєння громадян Казахстану — чиєсь помилкове твердження, що подібні мікрочіпи дозволяють уряду відстежувати перебування людини, яка виїхала за кордон. В якості доказу демонструють технологію, що містить вашу біометричну інформацію для полегшення проходження паспортного контролю. Так використовують малограмотних людей створення панічних настроїв.

У Міністерстві внутрішніх справ Казахстану наголосили, що паспорти з мікрочіпами не є новиною або відкриттям з 2009 року. З такою ж технологією видаються посвідчення особи. На чіпі міститься особиста інформація (ПІБ, місце та дата народження, ідентифікаційний код, ЄЦП та фото). Також наголошується, що потужностей такого чіпа недостатньо для відстеження його за допомогою GPS.

У мережі вже встигли не лише розвести паніку, а й висміяти тих, хто їй піддався.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Казахстані виникли проблеми з відкриттям банківських карток. Щоправда, це поширюється не на громадян країни, а на росіян. Останні використовували РК для "банківського туризму" після введення Заходом санкцій.