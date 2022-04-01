Казахстан жорстко "послав" росію: "Називаємо речі своїми іменами"

Проте країна продовжить торгувати з росією.

Казахстан, (який вже завдав путіну удару в спину — Ред.), не стане інструментом для обходу американських та європейських санкцій проти росії, а також називає те, що відбувається в Україні війною, попри позицію рф.

Про це в інтерв’ю euractiv повідомив перший заступник керівника Адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов, який перебуває з робочим візитом у ЄС.

Сулейменов зазначив, що Казахстан не хоче зазнавати вторинних санкцій з боку Заходу, а тому не стане майданчиком рф для обходу санкцій. При цьому країна продовжить торгувати, інвестувати в росію і залучати інвестиції для рф, адже "інакше їхня економіка не може". Також Сулейменов зазначив, що росія почала війну в Україні, причому всередині рф діє закон, що забороняє слово "війна". Також Казахстан не збирається визнавати псевдореспубліки та поважає територіальну цілісність України.

"У нас немає проблем з тим, щоб називати речі своїми іменами. Росія вирішила запровадити закон, який забороняє слово "війна". Вони називають це спеціальною військовою операцією. Але в Казахстані ми це називаємо так, як є, на жаль", — зазначив Сулейменов.

Крім того, у Казахстані вирішили боротися з "Visa та MasterCard турами для росіян". Ці послуги перестали обслуговувати клієнтів з рф. Банк Казахстану виступив із заявою, в якій заборонив відкривати картки нерезидентам країни.

Раніше депутат від компартії у мосміськдумі Сергій Савостьянов запропонував розширити рамки "денацифікації та демілітаризації" ще на шість країн, у тому числі й на Казахстан.

Нагадаємо, найбільша авіакомпанія Казахстану скасувала перельоти в російські міста.