Украинская столица напрямую участие в переговорном процессе не принимает

В последние недели официальные американские представители совместно с коллегами из Великобритании и Европейского союза обсуждают пути урегулирования войны между россией и Украиной путем переговоров. Украинская сторона участия в обсуждении не принимает.

Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, одной из тем обсуждения является программа, предложенная Италией несколько недель назад. Она состоит из четырех пунктов, в рамках которых Украина должна взять на себя обязательство придерживаться нейтралитета по отношению к НАТО в обмен на определенные гарантии безопасности, а также переговоры между Украиной и россией по поводу дальнейшего будущего аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

"Киев напрямую не участвует в этих дискуссиях, несмотря на обязательства США "ничего не говорить об Украине без Украины", — говорится в тексте сообщения.

Американская сторона от итальянского плана, очевидно, не в восторге. CNN отмечает, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время встречи с журналистами на этой неделе заявила, что считает программу, представленную Италией, "одной из тех инициатив, которые мы, безусловно, хотели бы видеть как способ завершения этой войны". Однако, по словам, американских источников, на самом деле США против соответствующего предложения, ведь убеждены, что Украина не готова к каким-либо договоренностям, предусматривающим территориальные уступки.

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Также отмечается, что в странах Запада растет обеспокоенность по поводу того, что война может затянуться и на годы, если россия и Украина все же не вернутся за стол переговоров.

Высокопоставленные западные чиновники, включая президента США Джо Байдена, снова отмечают, что даже с передовым западным вооружением перспективы Украины на мир будут в конечном счете зависеть от дипломатии.

В то же время, в администрации Байдена по-прежнему не видят реальной перспективы для каких-либо дипломатических разрешений конфликта или прекращения огня в ближайшее время, мол, стремление к переговорам пока не демонстрируют ни Киев, ни москва.

"По их мнению, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем с более значительными затратами столкнется Запад, большой проблемой станет поиск без того нестабильных европейских альянсов устойчивой замены российским нефти и газа", — пишет CNN.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперт по международной политике Илия Куса убежден, что россия пока не готова идти на переговоры с Украиной и прекращать огонь, ведь кровавый агрессор ввладимир путин, очевидно, убежден, что время на его стороне, поэтому ему нужно дождаться конца года, когда в Европе и Штатах начнутся серьезные экономические проблемы.