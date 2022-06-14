В Китае рассказали, давали ли россии оружие для войны с Украиной

В Китае рассказали о своих отношениях с россией

В Китае заявляют, что не помогали россии в войне против Украины, однако считают, что США виноваты в "эскалации конфликта".

Как сообщает The Washington Post, об этом рассказал министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время выступления на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла", которая прошла в Сингапуре.

"Китай никогда не оказывал россии материальной поддержки", — сказал он, когда его спросили о позиции его страны по Украине.

Он отметил, что отношения Китая и рф являются "партнерством, а не союзом" и оно не направлено против третьих стран.

Вместе с тем он добавил, что в эскалации конфликта якобы виноваты США, поскольку они предоставили Украине оружие и ввели санкции против россии. Кроме того Вэй Фэнхэ отметил, что партнерство между его страной и россией будет лишь укрепляться в будущем.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Китай стимулирует рф к продолжению конфронтации Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко оценил роль Китая в геополитической ситуации вокруг Украины.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ в начале июня появилась информация о том, что руководство Китая ищет способы помочь россии в экономическом плане и технологиями, при этом стараясь не подвергать себя рискам попасть под западные санкции.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что КНР находится в стороне от конфликта и это частично устраивает нашу страну.