Акции протеста с погибшими и ранеными в Узбекистане дали результат: что решили власти

Автономная республика Каракалпакстан сохранила свое конституционное право на самоопределение

Массовые протесты в Узбекистане против изменений в конституцию, которые должны были лишить автономную республику Каракалпакстана права на выход из состава страны, принесли результат. Власти хоть и прибегли к жесткому подавлению митингов, но в конце концов решили пойти на уступки недовольным гражданам.

Как официально сообщил парламент страны, в Основном законе Узбекистана останутся положения о суверенитете автономии, а ее народ сохранит право на проведение референдума по отсоединению. Решение принял президент Шавкат Мирзиёев после встречи с парламентариями и представителями Каракалпакстана. По ее итогам он постановил, что статьи конституции, регулирующие статус республики, после реформы будут существовать в неизменном виде.

Массовые протесты в городе Нукус, который является административным центром Каракалпакстана, вспыхнули 1 июля после обнародования проекта поправок к узбекистанской конституции. Власти страны сразу же обвинили в провоцировании протестов внешние силы и начали их силовое подавление. В результате ранения получили 243 человека, из них 94 пришлось госпитализировать. Еще 516 человек были арестованы. Сообщается также о погибших, как среди протестующих, так и среди полицейских, но их количество пока неизвестно. Президент Мирзиёев в итоге ввел на территории автономии чрезвычайное положение сроком до 2 августа.

Напомним, в июне массовые протесты прокатились также по Грузии. Граждане страны протестовали против отказа Еврокомиссии предоставлять стране статус кандидата в ЕС.