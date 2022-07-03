Кризис в Узбекистане: из-за чего вспыхнул Каракалпакстан

В центральноазиатской республике народные волнения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел режим чрезвычайного положения в автономной республике Каракалпакстан, где начались протесты против запланированной конституционной реформы, которая должна изменить статус республики и ликвидировать ее автономность.

Об этом сообщил пресс-секретарь Мизиеева — заместитель руководителя Администрации президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Мирзиеев ввел режим чрезвычайного положения в Каракалпакстане "в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка".

Этот режим будет действовать с 3 июля по 2 августа.

Протесты в автономной республике начались 1 июля. Их причиной стал проект поправок к Конституции Узбекистана, которыми предлагалось исключить суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава страны путем референдума.

В ответ на протесты в МВД Узбекистана заявили, что "преступная группа лиц организовала противозаконные действия", выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Каракалпакстана.

Сами же протесты в МВД назвали "провокациями" и "беспорядками", и сообщили о задержанных.

Вместе с тем местные жители в соцсетях публикуют кадры жестоких подавлений протестов и применения силовиками страны огнестрельного оружия, что привело к многочисленным жертвам.

При этом вечером 2 июня Мирзиеев заявил о необходимости оставить без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции — то есть те, против изменения которых выступали протестующие.

По состоянию на поздний вечер 2 июня в городе Нукус — столице Республики Каракалпакстан, несмотря на введение режима ЧП, жители не собираются расходиться, а мтингующие полностью заполонили центральную площадь города.

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