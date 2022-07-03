Криза в Узбекистані: через що спалахнув Каракалпакстан

У центральноазіатській республіці народні хвилювання

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв запровадив режим надзвичайного стану в автономній республіці Каракалпакстан, де розпочалися протести проти запланованої конституційної реформи, яка має змінити статус республіки та ліквідувати її автономність.

Про це повідомив прес-секретар Мізієєва – заступник керівника Адміністрації президента Узбекистану Шерзод Асадов.

Мірзієєв запровадив режим надзвичайного стану в Каракалпакстані "з метою забезпечення безпеки громадян, захисту їхніх прав та свобод, відновлення законності та правопорядку".

Цей режим діятиме з 3 липня до 2 серпня.

Протести в автономній республіці розпочалися 1 липня. Їхньою причиною став проект поправок до Конституції Узбекистану, якими пропонувалося виключити суверенний статус Каракалпакстану та його право на вихід зі складу країни шляхом референдуму.

У відповідь на протести в МВС Узбекистану заявили, що "злочинна група осіб організувала протизаконні дії", які виразились у спробі захоплення органів державного управління Каракалпакстану.

Самі ж протести в МВС назвали "провокаціями" та "заворушеннями", і повідомили про затриманих.

Водночас місцеві жителі у соцмережах публікують кадри жорстоких придушень протестів та застосування силовиками країни вогнепальної зброї, що призвело до численних жертв.

При цьому ввечері 2 червня Мірзієєв заявив про необхідність залишити без змін чинні редакції статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституції, тобто ті, проти зміни яких виступали протестувальники.

Станом на пізній вечір 2 червня у місті Нукус — столиці Республіки Каракалпакстан, незважаючи на введення режиму НП, мешканці не збираються розходитися, а мітингувальники повністю заполонили центральну площу міста.

Як повідомлялося, нещодавно розжарилися відносини між росією та іншою країною СНД — Казахстаном. Після того як президент Казахстану Касим-Жомрат Токаєв зробив низку неприємних для російського диктатора володимира путіна заяв, росія вирішила зупинити експорт казахстанської нафти.