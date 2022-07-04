Акції протесту з загиблими та пораненими в Узбекистані дали результат: що вирішила влада

Автономна республіка Каракалпакстан зберегла своє конституційне право на самовизначення

Масові протести в Узбекистані проти змін до конституції, які мали позбавити автономну республіку Каракалпакстан права на вихід зі складу країни, принесли результат. Влада хоч і вдалась до жорсткого придушення мітингів, але зрештою вирішила піти на поступки незадоволеним громадянам.

Як офіційно повідомив парламент країни, в Основному законі Узбекистану залишаться положення про суверенітет автономії, а її народ збереже право на проведення референдуму щодо від’єднання. Рішення ухвалив президент Шавкат Мірзійоєв після зустрічі з парламентарями і представниками Каракалпакстану. За її підсумками він постановив, що статті конституції, які регулюють статус республіки, після реформи існуватимуть у незмінному вигляді.

Масові протести у місті Нукус, яке є адміністративним центром Каракалпакстану, спалахнули 1 липня – після оприлюднення проекту поправок до узбекистанської конституції. Влада країни одразу ж звинуватила у провокуванні протестів зовнішні сили і почала їх силове придушення. В результаті поранень зазнали 243 особи, з них 94 довелось госпіталізувати. Ще 516 людей було заарештовано. Повідомляється також про загиблих, як серед протестувальників, так і серед поліцейських, але їхня кількість наразі невідома. Президент Мірзійоєв зрештою запровадив на території автономії надзвичайний стан строком до 2 серпня.

Нагадаємо, у червні масові протести прокотилися також по Грузії. Громадяни країни протестували проти відмови Єврокомісії надавати країни статус кандидата до ЄС.