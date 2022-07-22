Достал даже абхазов: из-за путинского дворца в "республике" вспыхнули протесты

Абхазы протестуют против передачи россии усадьбы в Пицунде

В самопровозглашенной Абхазии начались протесты из-за передачи государственной земли под строительство резиденции президента рф владимира путина.

Об этом сообщает "Сирена". Так называемый президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания накануне заявил, что передаст рф государственную дачу и 184 гектара уникального реликтового парка на приморском курорте Пицунда.

В Сухуми тут же начались протесты, ведь жители хотят сохранить национальный заповедник под своим контролем. В итоге демонстрация переросла в столкновения с полицейскими и личной охраны "президента". Парламент непризнанной республики попросил Конституционный суд проверить на законность передачу рф этих земель, решение суда пока неизвестно.

Добавим, что Бжания сам признает, что Пицунду передают россии, потому что там любит бывать путин. Аслан считает, что у Абхазии нет денег на обустройство Пицунды, а рф может превратить курорт в "полноценную резиденцию президента российской федерации". К слову, "президент" непризнанной Абхазии считает передачу земель россии законной, ведь по договору 1995 года непризнанная республика передавала Пицунду россии "в безвозмездное пользование".

Пицунда на карте Европы

Напомним, во время войны в Абхазии 1992—1993 годов "республика" получила военную поддержку россии, и с тех пор провозгласила о своей "независимости" от Грузии. По грузинским законам, на территории Абхазии находится Абхазская автономная Республика. Большинство стран мира рассматривают самопровозглашенную республику как часть Грузии. Пятеро государств-членов ООН признают ее независимость: рф, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия.

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В январе в сеть "слили" фотографии так называемого "дворца" президента рф владимира путина, который находится на побережье Черного моря, недалеко от Геленджика. К слову, большинство фотографий интерьеров похожи на опубликованные ранее визуализации.

Ранее в ЦРУ рассказали, что известно о состоянии здоровья путина.