А ночью к путину пришел кобзон: грузинский художник взорвал соцсети своей новой работой

Нузгар Метревелиа изобразил близкую кончину диктатора

Похоже, грузины относятся к кремлевскому диктатору путину с не меньше "симпатией", чем украинцы, а также жители других стран, радостно читающие новости о его болезни, коме и смерти.

Такой вывод напрашивается из новой работы художника Нузгара Метревелиа, которую он опубликовал на днях.

В картине, размещенной в Фейсбук, художник показал воображаемую, но весьма желаемую многими людьми мира кончину русского фюрера.

Так, на полотне изображен проснувшийся среди ночи путин, который с ужасом смотрит на балкон, за окном которого просматривается страшная "дева с косой", а из-за занавески выходит покойный певец иосиф кобзон. К нему, как известно, украинцы в шутку отравляют военных армии агрессора, принесших смерть и страдания на украинскую землю.

кобзон радостно улыбается и приглашает путина на тот свет, как бы намекая: "Ты уже засиделся среди людей, парень, твое место в другом мире…."

Забавных деталей рисунку добавляют пачка памперсов на столе и стоящий у кровати горшок…

Визит кобзона к путину

В целом творение грузинского мастера пронизано верой в то, что дни человека, отдающего приказы о смертельных обстрелах мирных городов, сочтены, и вскоре он последует за русским военным кораблем…

Всего за сутки пост собрал более тысячи одобрительных реакций и почти 300 распространений. Притом на картину откликнулись как грузины, так и украинцы.

"Быстрее бы", "Тебе "Лебединое озеро" станцевать или спеть?", "Пришел за тобой", "Идем, Вова. Хватит мучить всех", "Тебя уже ждут" – пишут читатели в комментариях.

Украинцы радостно отреагировали на близкую кончину диктатора путина

Напомним, что, по мнению профессора Калифорнийского университета Джеймса Фэллона, российский кровавый диктатор владимир путин является психопатом с признаками нарциссизма и садизма. Именно его неспособность переносить на себя чувства других делает его результативным манипулятором и агрессором.