А вночі до путіна прийшов кобзон: грузинський художник підірвав соцмережі своєю новою роботою

Нузгар Метревеліа зобразив близьку кончину диктатора

Схоже, грузини відносяться до кремлівського диктатора путіна з не меншою "симпатією", ніж українці, а також жителі інших країн, які радісно читають новини про його хворобу, кому і смерть.

Такий висновок напрошується із нової роботи художника Нузгара Метревеліа, яку він опублікував днями.

У картині, розміщеній у Фейсбук, художник показав уявну, але дуже бажану багатьма людьми світу кончину російського фюрера.

Так, на полотні зображено путіна, який прокинувся серед ночі і з жахом дивиться на балкон, за вікном якого проглядається страшна "діва з косою", а через фіранку виходить покійний співак йосип кобзон. До нього, як відомо, українці жартома відправляють військових армії агресора, які принесли смерть і страждання на українську землю.

кобзон радісно посміхається і запрошує путіна на той світ, ніби натякаючи: " Ти вже засидівся серед людей, хлопче, твоє місце в іншому світі…."

Кумедних деталей малюнку додають пачка памперсів на столі і горщик, що стоїть біля ліжка.

Візит кобзона до путіна

Загалом творіння грузинського майстра пронизане вірою в те, що дні людини, що віддає накази про смертельні обстріли мирних міст, незабаром піде за російським військовим кораблем.

Усього за добу пост зібрав понад тисячу схвальних реакцій та майже 300 розповсюджень. На картину відгукнулися як грузини, так і українці.

"Швидше б", "Тобі "Лебедине озеро" станцювати чи заспівати?", "Прийшов за тобою", "Йдемо, Вова. Досить мучити всіх", "Тебе вже чекають " – пишуть читачі у коментарях.

Українці радісно відреагували на близьку кончину диктатора путіна

Нагадаємо, що, на думку професора Каліфорнійського університету Джеймса Феллона, російський кривавий диктатор володимир путін є психопатом з ознаками нарцисизму та садизму. Саме його нездатність переносити він почуття інших робить його результативним маніпулятором і агресором.