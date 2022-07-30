Наказали за связь с "поваром путина" и попытки дестабилизировать Украину: США ввели санкции против двух граждан и 4 организаций рф

Причиной санкций стало участие граждан рф в "глобальных операциях по злонамеренному влиянию кремля и вмешательству в выборы"

Соединенные Штаты стойко продолжают политику санкционного давления на страну-агрессора. Так, в пятницу, 29 июля, Министерство финансов США объявило о введении санкций против двух людей и четырех организаций из россии по причине их роли в "глобальных операциях по злонамеренному влиянию кремля и вмешательству в выборы".

Об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Эти физические и юридические лица играли разные роли в попытках россии манипулировать и дестабилизировать Соединенные Штаты, а также наших союзников и партнеров, включая Украину", — цитирует он американский Минфин.

В частности, в санкционный список внесены российские организации "Антиглобалистическое движение россии", Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия", ООО "Ионов Трансконтинентал", Глобальное информационное агентство "STOP-Imperialism". Кроме того, санкции введены против граждан рф Натальи Бурлиновой и Александра Ионова, которые возглавляют указанные организации.

Действия этих лиц и организаций в Минфине США связывают с выполнением задач российских спецслужб, в частности ФСБ. Они поддерживали управляемые кремлем операции воздействия на США, союзников и партнеров, а также вербовали в свои сети других людей для выполнения конкретных задач.

В частности, отмечается, что Александр Ионов является сотрудником ФСБ, который использует различные должности и компании, чтобы распространять дезинформацию кремля, а также прилагает другие усилия с целью вредного воздействия. Он также был замечен во взаимодействии с "поваром" путина евгением пригожиным. Наталья Бурлинова, возглавляющая центр "Креативная дипломатия", также связана с российскими спецслужбами и финансируется кремлем.

Отмечается, что российские спецслужбы, включая ФСБ, поддерживают управляемые Кремлем операции влияния в Соединенных Штатах и ​​на территории их союзников и партнеров и часто вербуют помощников, известных как "co-optees".

Затем российские спецслужбы используют этих лиц для создания или усугубления раскола в стране, а также для дезинформации и пропаганды.

Одной из таких дезинформационных кампаний кремля есть проект пригожина Lakhta, целевой аудиторией которого является население Соединенных Штатов, Европы, Украины и даже России.

Бюджет проекта Lakhta исчисляется десятками миллионов долларов, из которого финансируются фермы интернет-троллей и другие средства медийного вредного воздействия. С 2014 года проект Lakhta использовал фиктивных онлайн-персон, выдававших себя за граждан США, чтобы вмешаться в выборы в Соединенных Штатах.

Пригожин финансирует Агентство интернет-исследований, которое OFAC внес в санкционный список в 2018 году за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Введенные санкции предусматривают, что:

— все активы указанных лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, заблокированы;

— блокируются любые организации, принадлежащие прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 или более процентов подсанкционным лицам;

— запрещено осуществление каких-либо транзакций по отношению к активам подсанкционных лиц, осуществляемых физическими или юридическими лицами США или в пределах (транзитом) Соединенных Штатов;

— физические или юридические лица, участвующие в транзакциях, связанных с подсанкционными лицами, могут попасть под действие санкций США – так называемые вторичные санкции.

Напомним, что санкции против рф активно вводит и Евросоюз, где на подходе очередной санкционный пакет.