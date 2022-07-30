Покарали за зв’язок з "кухарем путіна" та спроби дестабілізувати Україну: США ввели санкції проти двох громадян та 4 організацій Росії

Причиною санкцій стала участь громадян Росії в "глобальних операціях зі зловмисного впливу кремля та втручання у вибори"

Сполучені Штати стійко продовжують політику санкційного тиску на країну-агресора. Так, у п’ятницю, 29 липня, Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти двох людей і чотирьох організацій з росії через їхню роль у "глобальних операціях зі зловмисного впливу кремля та втручання у вибори".

Про це повідомив у своєму акаунті в соціальній мережі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ці фізичні та юридичні особи грали різні ролі у спробах росії маніпулювати та дестабілізувати Сполучені Штати, а також наших союзників та партнерів, включаючи Україну ", — цитує він партнерів.

Зокрема, до списку санкцій внесено російські організації "Антиглобалістичний рух росії", Центр підтримки та розвитку громадських ініціатив "Креативна дипломатія", ТОВ "Іонів Трансконтинентал", Глобальне інформаційне агентство "STOP-Imperialism". Крім того, санкції введено проти громадян росії Наталії Бурлінової та Олександра Іонова, які очолюють зазначені організації.

Дії цих осіб та організацій у Мінфіні США пов’язують із виконанням завдань російських спецслужб, зокрема ФСБ. Вони підтримували керовані кремлем операції з підриву США, союзників і партнерів, і навіть вербували у свої мережі інших людей до виконання конкретних завдань.

Зокрема, зазначається, що Олександр Іонов є співробітником ФСБ, який використовує різні посади та компанії, щоб поширювати дезінформацію кремля, а також докладає інших зусиль для шкідливого впливу. Він також був помічений у взаємодії з "кухарем" путіна євгенієм пригожіним. Наталія Бурлінова, яка очолює центр "Креативна дипломатія", також пов’язана з російськими спецслужбами та фінансується кремлем.

Зазначається, що російські спецслужби, включаючи ФСБ, підтримують керовані Кремлем операції впливу у Сполучених Штатах та на території їхніх союзників та партнерів і часто вербують помічників, відомих як "co-optees".

Потім російські спецслужби використовують цих осіб для створення чи посилення розколу в країні, а також для дезінформації та пропаганди.

Однією з таких дезінформаційних кампаній кремля є проект пригожину Lakhta, цільовою аудиторією якого є населення Сполучених Штатів, Європи, України та навіть Росії. Бюджет проекту Lakhta обчислюється десятками мільйонів доларів, з якого фінансуються ферми інтернет-тролів та інші засоби медійної шкідливої дії. З 2014 року проект Lakhta використав фіктивних онлайн-персон, які видавали себе за громадян США, щоб втрутитися у вибори у Сполучених Штатах.

Пригожин фінансує Агентство інтернет-досліджень, яке OFAC вніс до списку санкцій у 2018 році за втручання у президентські вибори 2016 року.

Введені санкції передбачають, що:

— усі активи зазначених осіб, які перебувають у Сполучених Штатах чи у володінні чи під контролем осіб США, заблоковані;

— блокуються будь-які організації, що належать прямо чи опосередковано, індивідуально чи разом, на 50 чи більше відсотків підсанкціонним особам;

— заборонено здійснення будь-яких транзакцій щодо активів підсанкціонованих осіб, які здійснюються фізичними чи юридичними особами США або в межах (транзитом) Сполучених Штатів;

— фізичні чи юридичні особи, які беруть участь у транзакціях, пов’язаних із підсанкціонованими особами, можуть потрапити під дію санкцій США – так звані вторинні санкції.

Нагадаємо, що санкції проти Росії активно вводить і Євросоюз, де на підході черговий санкційний пакет.