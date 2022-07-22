Перекривають повітря: Європа завдала росії ще одного удару

Чергову підніжку режиму Кремля поставили Нідерланди

Європейське політичне співтовариство продовжує протистояти росії економічним шляхом. Після набрання чинності сьомого антиросійського пакету санкцій черговим серйозним ударом по фінансовому становищу рф виділилися Нідерланди. Тепер один із головних портів країни — у Роттердамі — припинить будь-який транзит товарних російських контейнерів.

Інформацію передає "Телеграф", посилаючись на пресслужбу порту Роттердама. Варто зазначити, що йдеться як про прийом, так і про відправку контейнерів. росія фактично залишається без ще однієї можливості купувати та продавати будь-які товари за кордоном.

При цьому нідерландські фахівці зазначають, що скорочення торгівлі з російською федерацією аж ніяк не вплинуло на загальну пропускну спроможність порту. Більше того, вона стала навіть трохи вищою, ніж була до війни в Україні.

Насамперед на це вплинуло збільшення попиту на доставку вугілля та зрідженого природного газу (ЗПГ) у європейських країнах. Таким чином уряди держав намагаються подбати, щоб майбутня зима через скорочення споживання енергоносіїв з росії.

Також збільшився обсяг перевалки сирої нафти, хоча доставка нафтопродуктів скоротилася. Поки що санкції проти російських ЗПГ та вугілля ще не введені, Європа все одно шукає інші джерела поставок. І, звичайно ж, знаходить — постачання цих продуктів дедалі частіше надходять з інших країн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що саме включає сьомий (або, як його прозвали, "золотий") пакет санкцій Європи проти росії.

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