В Китае высказались по поводу применения ядерного оружия: детали

В Китае выступили со своими инициативами по поводу возможности применения ядерного вооружения

Вслед за российским заявлением касательно применения ядерного оружия свою позицию и предложение ко всем странам, обладающим ядерным арсеналом, озвучил Китай. В частности, Поднебесная призывает все страны заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми.

Об этом говорится в распространенном в пятницу, 5 августа, заявлении Министерства иностранных дел Китайской народной республики (КНР).

В частности, в МИД КНР призывают все ядерные державы поддержать политику Китая, отвергающую возможность нанесения первого удара, и заключить многостороннее соглашение об отказе от использования ядерного оружия первыми.

Также в Китае призывают коллег по "ядерному клубу" предпринять усилия для "создания зон, свободных от ядерного оружия, предотвращения неавторизованного использования ядерного оружия, создания обязывающих международных инструментов по гарантиям безопасности".

Как сообщалось, ранее на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в МИД Китая уже заявили, что не станут первыми применять ядерное оружие.