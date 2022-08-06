У Китаї висловилися щодо застосування ядерної зброї: деталі

У Китаї виступили зі своїми ініціативами щодо можливості застосування ядерного озброєння

Слідом за російською заявою щодо застосування ядерної зброї свою позицію та пропозицію до всіх країн, які мають ядерний арсенал, озвучив Китай. Зокрема, Піднебесна закликає всі країни укласти спільний договір про незастосування ядерної зброї першими.

Про це йдеться у поширеній у п’ятницю, 5 серпня, заяві Міністерства закордонних справ Китайської народної республіки (КНР).

Зокрема, в МЗС КНР закликають усі ядерні держави підтримати політику Китаю, яка відкидає можливість завдання першого удару, і укласти багатосторонню угоду про відмову від використання ядерної зброї першими.

Також у Китаї закликають колег по "ядерному клубу" докласти зусиль для "створення зон, вільних від ядерної зброї, запобігання неавторизованому використанню ядерної зброї, створення міжнародних інструментів, що зобов’язують, за гарантіями безпеки".

Як повідомлялося, раніше на тлі візиту спікера палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань до МЗС Китаю вже заявили, що не стануть першими застосовувати ядерну зброю.