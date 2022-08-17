Новая старая война: армия Турции ударила по боевикам на севере Сирии (фото, видео)

К операции подключены не только наземные силы, но и авиация турецкой армии

Ночь с 16 на 17 августа была преисполнена ракетных атак не только на территории Украины. Регулярная турецкая армия начала военную операцию в северных регионах Сирии, атаковав пограничный пост курдских боевиков. В результате авиационных ударов со стороны Турции сирийцы потеряли минимум 11 человек, еще минимум восьмеро получили серьезные ранения.

Детали сообщает "Телеграф", ссылаясь на зарубежные медиа The New Arab и Duvar. Следует отметить, что подтверждения насчет гибели исключительно сирийских военнослужащих, а не мирного населения, пока нет.

Согласно сообщениям местных жителей в соцсетях, на границе Турции наблюдается активное перебрасывание наземной боевой техники в сторону Сирии. Есть снимки колонн военных автомобилей, которые движутся по направлению к району Алеппо.

Колонны турецкой техники движутся в Сирию

Сирия уже обозначила свои позиции, заявляя о неправомерности действий официальной Анкары. Демократические силы сирийского государства утверждают, что армия Турции атаковала позиции сил президента Сирии Башара Асада.

Турция задействовала в операции боевые самолеты, нанеся минимум 12 ударов по позициям войск противника. В основном они пришлись на приграничную полосу, что на западе от Кобани. Также в сети появляются все новые фото и видео, подтверждающие взрывы на территории Сирии.

Так удары по территории Сирии выглядят издалека

Еще один взрыв

Перед тем, как произошла атака, часть громкоговорителей в мечетях на границе стран выдала предупреждение о начале военной операции.

Пока подтверждена гибель минимум 11 человек, еще восемь ранены. Впрочем, часть из них получила серьезные повреждение, поэтому количество жертв может возрасти.

Добавим, что Сирия является весьма агрессивной страной. Она стала одним из тех государств, которые решили поддержать "независимость" незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" на территории Украины. Сирию долгое время в противостоянии с Турцией поддерживала россия. В свою очередь Анкара регулярно обращалась за помощью к НАТО, считая, что официальный Дамаск угрожает безопасности ее территории.

Напомним, ранее "Телеграф" делал подборку наиболее серьезных мировых военных конфликтов, которые вспыхнули вскоре после полномасштабной агрессии россии против Украины.

Также мы пообщались со специалистами, которые объяснили, почему обострились подобные противостояния и способно ли человечество уничтожить само себя.