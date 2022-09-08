НАТО может возглавить украинка: что известно

Чиновники Альянса хотят видеть следующим его руководителем женщину и канадская вице-премьер – одна из лучших кандидатур

Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил весной продолжение своего мандата еще на год – до 30 сентября 2023 года. Но в кулуарах Альянса уже ведутся дискуссии на тему, кто сменит его на этом посту – норвежский политик возглавляет организацию с 1 октября 2014 года. Одна из возможных кандидатур – вице-премьер-министр и министр финансов Канады, украинка по матери Христя Фриланд.

Как пишет канадское издание CBC News, эти слухи подтвердили по меньшей мере четыре источника в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе – именно там находится штаб-квартира НАТО. По их словам, обсуждение кандидатуры Фриланд продолжается уже несколько месяцев.

Слухи об этом стали настолько настойчивыми, что Фриланд напрямую спросил о ее вероятном переходе на пост главы НАТО. На что чиновница ответила, что уже имеет "две загруженные работы".

Вместе с тем, CBC News напомнили, что в Альянсе хотели бы видеть следующим генсеком женщину. Фриланд подходит на этот пост отлично благодаря своему большому опыту в политике. Кроме того, это могло бы усилить участие Канады в Альянсе. Вместе с Фриланд на рассмотрении находятся также кандидатуры трех экс-президенток – Дали Грибаускайте из Литвы, Колинды Грабар-Китарович из Хорватии и Керсти Кальюлайд из Эстонии.

Как сообщал "Телеграф", Канада является одним из крупнейших союзников Украины в войне против российского агрессора. Значительная украинская диаспора требует от канадского правительства действий, поэтому Оттава вводит новые пакеты санкций и первой из членов "Большой семерки" признала действия россии в Украине геноцидом.