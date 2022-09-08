НАТО може очолити українка: що відомо

Чиновники Альянсу хочуть бачити наступним його очільником жінку і канадська віце-прем’єрка – одна з найкращих кандидатур

Нинішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг навесні отримав продовження свого мандату ще на рік – до 30 вересня 2023 року. Але в кулуарах Альянсу уже точаться дискусії на тему, хто змінить його на цьому посту – норвезький політик очолює організацію з 1 жовтня 2014 року. Одна з ймовірних кандидатур – віце-прем’єр-міністр та міністр фінансів Канади, українка по матері Христя Фріланд.

Як пише канадське видання CBC News, ці чутки підтвердили щонайменше чотири джерела у Оттаві, Вашингтоні та Брюсселі – саме там знаходиться штаб-квартира НАТО. За їхніми словами, обговорення кандидатури Фріланд триває уже кілька місяців.

Чутки про це стали настільки наполегливими, що Фріланд напряму запитали щодо її ймовірного переходу на посаду голови НАТО. На що урядовиця відповіла, що уже має "дві завантажені роботи".

Разом з тим CBC News нагадали, що в Альянсі хотіли би бачити наступним генсеком жінку. Фріланд підходить на цю посаду чудово завдяки своєму великому досвіду в політиці. Окрім того це могло би посилити участь Канади в Альянсі. Разом з Фріланд на розгляді перебувають також кандидатури трьох екс-президенток – Далі Грибаускайте з Литви, Колінди Грабар-Китарович з Хорватії та Керсті Кальюлайд з Естонії.

Як повідомляв "Телеграф", Канада є одним з найбільших союзників України у війні проти російського агресора. Значна українська діаспора вимагає від канадського уряду дій, тому Оттава запроваджує нові пакети санкцій і першою з членів "Великої сімки" визнала дії рф в Україні геноцидом.