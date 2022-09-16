В Китае за считанные минуты выгорел небоскреб: ситуация с жертвами загадочная (видео)

В момент пожара в небоскребе точно были люди, но спасатели пока не нашли жертв

В китайском городе Чанша в пятницу, 16 сентября, масштабный пожар охватил 42-этажный небоскреб оператора связи China Telecom. Здание, где находились сотни людей, выгорело почти дотла, а местные власти до сих пор не могут сказать о количестве жертв.

Как передает Reuters, небоскреб высотой в 200 метров сгорел буквально за 20 минут. По предварительным данным, там хранилось 35 тонн топлива для серверов.

Масштабы пожара были заметны со всех уголков города, ведь здание China Telecom в Чанша является одним из самых высоких сооружений в городе. Над местом пожара стоял черный столб дыма, а этажи, по словам очевидцев, горели с огромной силой.

Местные СМИ сразу после начала пожара сообщали, что в небоскребе находятся несколько сотен человек. Об этом свидетельствуют видео, которые сотрудники China Telecom публиковали в сети. На кадрах они снимают момент пожара изнутри 42-этажного офиса.

Китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, что на место отправили более 30 пожарных машин и 280 спасателей. Им удалось обуздать пламя, после чего начались поиски жертв и пострадавших. По информации The Guardian, в China Telecom после этого заявляли, что "спасатели жертв пожара пока не обнаружили". Учитывая масштаб пожара, полное отсутствие погибших в разрушенном огнем небоскребе выглядит маловероятным. О причинах пожара также ничего не сообщается.

Добавим, China Telecom считается третьим по величине оператором сотовой связи и крупнейшим оператором телефонной связи в Китае. Небоскрёб, который служил им офисом, построили в 2000 году – он является одним из самых высоких сооружений в городе. Имеет высоту в 42 этажа и достигает 218 метров.

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