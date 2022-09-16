У Китаї за лічені хвилини вигорів хмарочос: ситуація з жертвами загадкова (відео)

На момент пожежі у хмарочосі точно були люди, але рятувальники поки не знайшли жертв

У китайському місті Чанша у п'ятницю, 16 вересня, масштабна пожежа охопила 42-поверховий хмарочос оператора зв'язку China Telecom. Будівля, де знаходилися сотні людей, вигоріла майже вщент, а місцева влада й досі не може сказати про кількість жертв.

Як передає Reuters, хмарочос висотою у 200 метрів згорів буквально за 20 хвилин. За попередніми даними, там зберігалося 35 тонн палива для серверів.

Масштаби пожежі було помітно з усіх кутків міста, адже будівля China Telecom у Чанша є однією з найвищих споруд у місті. Над місцем пожежі стояв чорний стовп диму, а поверхи, за словами очевидців, "горіли з величезною силою".

Місцеві ЗМІ одразу після початку пожежі повідомляли, що у хмарочосі знаходяться кілька сотень людей. Про це свідчать відео, які працівники China Telecom публікували в мережі. На кадрах, вони знімають момент пожежі зсередини 42-поверхового офісу.

Китайська державна телекомпанія CCTV повідомила, що на місце відправили понад 30 пожежних машин та 280 рятувальників. Їм вдалося приборкати полум'я, після чого розпочалися пошуки жертв та постраждалих. За інформацією The Guardian, в China Telecom після цього заявляли, що "рятувальники жертв пожежі поки не знайшли". З огляду на масштаб пожежі, повна відсутність загиблих у зруйнованому вогнем хмарочосі виглядає малоймовірною. Про причини пожежі нараз також нічого не повідомляється.

Додамо, що China Telecom вважається третім за величиною оператором стільникового зв'язку та найбільшим оператором телефонного зв'язку в Китаї. Хмарочос, який слугував їм офісом, побудували у 2000 році – він є однією з найвищих споруд у місті. Має висоту у 42 поверхи та сягає 218 метрів.

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