"Не хотела жить": покойный Пьер Нарцисс спас жену с того света

Вдова певца считает, что "шоколадный заяц" специально явился ей во сне, чтобы уговорить продолжать начатое ими вместе дело

Со дня смерти Пьера Нарцисса прошло три месяца, и все это время его бывшая жена Валерия Калачева находилась в тяжелом состоянии.

Об этом она призналась изданию "Стархит".

"Я только недавно вышла в мир, до этого восстанавливала силы после концерта. У меня много сил это отняло, — теперь просто какое-то обнуление. Потому что три месяца после ухода Пьера я делаю все одна. Сначала похороны, потом поминки, теперь концерт. Продолжаю его дело. Все это были глобальные ступени и этапы. Сейчас я вышла на связь со всеми: общаюсь, публикую материл", — поделилась Валерия.

Калачева рассказала, что именно покойный певец спас ее в эти тяжелые дни.

"Мы 15 лет выступали вместе и исколесили весь мир, а сейчас я продолжаю одна. Мне неоднократно снился Пьер – еженощно. Его смерть жестко обескуражила меня. Я была потерянная, не хотела жить, не понимала, зачем оставаться на этом свете, разочаровалась в жизни. Думала: зачем все? Давайте, мол, я просто тупо полежу и дождусь своего конца. Не хотелось ничего делать, потому что, что ни делаешь, исход один – ты уйдешь", — высказалась вдова музыканта.

Валерия верит, что покойный любимый человек специально пришел к ней во сне, чтобы оказать помощь.

"Пришел во сне Пьер и сказал, что мне нельзя уходить, а нужно делать все то же самое, что мы вместе с ним делали. "Только я теперь буду делать через тебя. Буду тебя вести. Ты сейчас делаешь это и разворачиваешь новый виток событий", — напутствовал меня Пьер. Я так и сделала", — поделилась Калачева.

Напомним, что Пьер Нарцисс умер в июне от остановки сердца. На мероприятии произошел скандал из-за того, что туда явилась без приглашения любовница артиста Ксения Грин. По словам Валерии Калачевой, она была пьяна и вела себя нагло. Вдове певца пришлось угомонять женщину, применив силу.