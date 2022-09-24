"Не хотіла жити": покійний П’єр Нарцис врятував дружину з того світу

Вдова співака вважає, що "шоколадний заєць" спеціально з’явився їй уві сні, щоб умовити продовжувати розпочату справу разом.

З дня смерті П’єра Нарциса минуло три місяці, і весь цей час його колишня дружина Валерія Калачова перебувала у тяжкому стані.

Про це вона зізналася виданню "Стархіт".

Я тільки недавно вийшла у світ, до цього відновлювала сили після концерту. У мене багато сил це відібрало, — тепер просто якесь обнулення. Тому що три місяці після відходу П’єра я роблю все одна. Спочатку похорони, потім поминки, тепер концерт " Продовжую його справу. Все це були глобальні щаблі та етапи. Зараз я вийшла на зв’язок із усіма: спілкуюся, публікую матеріал ", — поділилася Валерія.

Калачова розповіла, що саме покійний співак урятував її у ці важкі дні.

"Ми 15 років виступали разом і об'їздили весь світ, а зараз я продовжую одна. Мені неодноразово снився П’єр — щоночі. Його смерть жорстко збентежила мене. Я була втрачена, не хотіла жити, не розуміла, навіщо залишатися на цьому світі, розчарувалася в житті Думала: навіщо все? Давайте, мовляв, я просто тупо полежу і дочекаюся свого кінця", — говорить вона.

Валерія вірить, що покійна кохана людина спеціально прийшла до неї уві сні, щоб надати допомогу.

"Прийшов уві сні П’єр і сказав, що мені не можна йти, а треба робити все те саме, що ми разом з ним робили. "Тільки я тепер робитиму через тебе. Буду тебе вести. Ти зараз робиш це і розгортаєш новий виток подій", — наказав мене П’єр. Я так і зробила", — поділилася Калачова.

Нагадаємо, що П’єр Нарцис помер у червні від зупинки серця. На похороні трапився скандал через те, що туди прийшла без запрошення коханка артиста Ксенія Грін. За словами Валерії Калачової, вона була п’яна і поводилася нахабно. Вдові співака довелося вгамувати жінку, застосувавши силу.