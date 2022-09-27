Новый нож в спину россии от турок: авиакомпания Turkish Airlines сделала заявление

Новое решение компании касается не только россии, но и Беларуси

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines принял решение отменить ряд рейсов в россию и Беларусь. Теперь самолеты компании не будут летать к враждующим с Украиной странам включительно по 31 декабря 2022 года.

Соответствующую информацию во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Turkish Airlines, отметив, что рейсы отменены в такие российские города как Сочи, Ростов, а также Екатеринбург. Что касается Беларуси, то самолеты не будут летать в столицу – город Минск.

Кроме того, в отделе коммуникации авиаперевозчика добавили, что клиенты, чьи рейсы были аннулированы, смогут вернуть свои деньги, потраченные на приобретение билетов или обменять их на любой другой рейс.

Следует добавить, что в своем сообщении четкой причины, почему именно было принято соответствующее решение, авиакомпания Turkish Airlines не предоставила.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно попавший в скандал из-за своего решения по возобновлению полетов в Москву венгерский лоукостер Wizz Air все же решил передумать и отменить рейсы, курсирующие из российской столицы в Абу-Даби.