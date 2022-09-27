Новий ніж у спину росії від турків: авіакомпанія Turkish Airlines зробила заяву

Нове рішення компанії стосується не лише росії, а й Білорусі

Турецький авіаперевізник Turkish Airlines прийняв рішення скасувати низку рейсів до росії та Білорусі. Відтепер літаки компанії не літатимуть до ворогуючих з Україною країн включно по 31 грудня 2022.

Відповідну інформацію у вівторок, 27 вересня, повідомили у пресслужбі Turkish Airlines, відзначивши, що рейси скасовано до таких російських міст як Сочі, Ростов, а також Єкатеринбург. Що стосується Білорусі, то літаки не літатимуть до столиці — міста Мінськ.

Крім того, у відділі комунікації авіаперевізника додали, що клієнти, чиї рейси були анульовані, матимуть можливість повернути свої гроші, витрачені на придбання квитків або ж обміняти їх на будь-який інший рейс.

Варто додати, що у своєму повідомленні чіткої причини, чому саме було прийняте відповідне рішення, авіакомпанія Turkish Airlines не надала.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що угорський лоукостер Wizz Air, який нещодавно потрапив у скандал через своє рішення щодо відновлення польотів до москви, все ж вирішив передумати та скасувати рейси, які курсують з російської столиці до Абу-Дабі.