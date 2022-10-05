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Искатели золота против аборигенов: фотограф в деталях показал масштаб разрушений лесов Амазонки

Автор
Тая Белан Тая Белан
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От пожаров в лесу погибли миллиарды животных Новость обновлена 05 октября 2022, 15:17
От пожаров в лесу погибли миллиарды животных

Фотопроект, который продемонстрировал климатические преступления в тропических лесах

Летом 2019 года горела бразильская Амазонка. В то время ирландский фотограф Ричард Мосс работал в лесах Эквадора и Перу. Там он создавал ночные фотографии, используя ультрафиолетовый свет и поразительный ряд других фотографических техник. Ричард и его команда потратили несколько лет на документирование разных фронтов разрушения, деградации, экологических преступлений в бассейне Амазонки и связанных с ним экосистем. После всех усилий в фотопроекте "Broken Spectre", документалист презентовал увлекательный 74-минутный фильм с сопроводительной книгой фотокадров.

Фото тропического леса, которое сделал Ричард Мосс
Аэроснимок разрушенного ландшафта в лесу

"Я неоднократно документировал самые выдающиеся экологические и социальные катастрофы, что плохо влияло на мое психологическое состояние. Этот проект должен был быть для меня восстановительным. Перед этим я закончил долгий, довольно ужасный проект о миграционном кризисе, предусматривавший постоянные путешествия. Иногда я был свидетелем тяжелых сцен. Закончив работу, я хотел уделить немного времени себе и сделать эти необычные яркие изображения интимного природного мира с помощью ультрафиолетового света ... Тогда лес начали сжигать в огромных масштабах"- рассказывает Ричард.

Черно-белые кадры документируют дымовые полосы горящих лесов; дикую природу под тяжелым атмосферным давлением и активистов коренного населения. Жизнь растений и замедленные фотографии насекомых изображены в психоделических оттенках, в то время как аэроснимки обугленных и бесплодных ландшафтов представлены макроизображениями. Чтобы добиться таких впечатляющих кадров, фотограф применил мультиспектральную камеру, которая фиксирует количество отраженного растениями света в зеленом, красном спектрах, а также невидимых для человеческого глаза инфракрасных диапазонах.

"Вы должны почувствовать кровь на своих руках, как чувствую это я"

Фото тропического леса
Фото природы, сделанное Ричардом Моссом
Человек, тушащий пожар

Документальный фильм стал мировой премьерой и был представлен в Национальной галерее Виктории в Австралии. Видеоработа была спроектирована на трехпанельный 20-метровый экран и сопровождалась качественным объемным звуком. Новаторский фильм имеет смысл не только продемонстрировать экологические разломы леса Амазонки и причины кризиса, но и заставить зрителей признать их причастность. Это тот случай, когда природные преступления следует вставить в раму и никогда больше не повторять.

Фото людей, смотрящих фильм
Экранизация фильма в Национальной галерее Виктории

Климатические изменения продолжают определять нашу эпоху и будущее планеты, а Ричард стал непосредственным свидетелем катастрофы, которая развивается очень быстро. Последние научные исследования предполагают, что Амазонка близка к переломной точке, из которой она вероятно не сможет генерировать. Экологический кризис стал причиной токсичных осадков, что приведет к массовому отмиранию лесов и увеличит выбросы оксида углерода. Мосс показывает обе человеческие стороны трагедии: коренные общины яномама и мундурука, борющиеся за выживание, и нелегальные золотоискатели, отравляющие целые речные системы ради крошечных горстей золота. Фотограф считает, что его художественная работа сможет изменить мир, ведь изображенная боль ощутима как на пленке, так и на кадрах.

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#Экология #Фото #Природа