Искатели золота против аборигенов: фотограф в деталях показал масштаб разрушений лесов Амазонки

Фотопроект, который продемонстрировал климатические преступления в тропических лесах

Летом 2019 года горела бразильская Амазонка. В то время ирландский фотограф Ричард Мосс работал в лесах Эквадора и Перу. Там он создавал ночные фотографии, используя ультрафиолетовый свет и поразительный ряд других фотографических техник. Ричард и его команда потратили несколько лет на документирование разных фронтов разрушения, деградации, экологических преступлений в бассейне Амазонки и связанных с ним экосистем. После всех усилий в фотопроекте "Broken Spectre", документалист презентовал увлекательный 74-минутный фильм с сопроводительной книгой фотокадров.

Аэроснимок разрушенного ландшафта в лесу

"Я неоднократно документировал самые выдающиеся экологические и социальные катастрофы, что плохо влияло на мое психологическое состояние. Этот проект должен был быть для меня восстановительным. Перед этим я закончил долгий, довольно ужасный проект о миграционном кризисе, предусматривавший постоянные путешествия. Иногда я был свидетелем тяжелых сцен. Закончив работу, я хотел уделить немного времени себе и сделать эти необычные яркие изображения интимного природного мира с помощью ультрафиолетового света ... Тогда лес начали сжигать в огромных масштабах"- рассказывает Ричард.

Черно-белые кадры документируют дымовые полосы горящих лесов; дикую природу под тяжелым атмосферным давлением и активистов коренного населения. Жизнь растений и замедленные фотографии насекомых изображены в психоделических оттенках, в то время как аэроснимки обугленных и бесплодных ландшафтов представлены макроизображениями. Чтобы добиться таких впечатляющих кадров, фотограф применил мультиспектральную камеру, которая фиксирует количество отраженного растениями света в зеленом, красном спектрах, а также невидимых для человеческого глаза инфракрасных диапазонах.

"Вы должны почувствовать кровь на своих руках, как чувствую это я"

Документальный фильм стал мировой премьерой и был представлен в Национальной галерее Виктории в Австралии. Видеоработа была спроектирована на трехпанельный 20-метровый экран и сопровождалась качественным объемным звуком. Новаторский фильм имеет смысл не только продемонстрировать экологические разломы леса Амазонки и причины кризиса, но и заставить зрителей признать их причастность. Это тот случай, когда природные преступления следует вставить в раму и никогда больше не повторять.

Экранизация фильма в Национальной галерее Виктории

Климатические изменения продолжают определять нашу эпоху и будущее планеты, а Ричард стал непосредственным свидетелем катастрофы, которая развивается очень быстро. Последние научные исследования предполагают, что Амазонка близка к переломной точке, из которой она вероятно не сможет генерировать. Экологический кризис стал причиной токсичных осадков, что приведет к массовому отмиранию лесов и увеличит выбросы оксида углерода. Мосс показывает обе человеческие стороны трагедии: коренные общины яномама и мундурука, борющиеся за выживание, и нелегальные золотоискатели, отравляющие целые речные системы ради крошечных горстей золота. Фотограф считает, что его художественная работа сможет изменить мир, ведь изображенная боль ощутима как на пленке, так и на кадрах.