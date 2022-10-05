Шукачі золота проти аборигенів: фотограф в деталях показав масштаб руйнувань лісів Амазонки

Фотопроєкт, що продемонстрував кліматичні злочини у тропічних лісах

Влітку 2019 року горіла бразильська Амазонка. В той час ірландський фотограф Річард Мосс працював у лісах Еквадору та Перу. Там він створював нічні фотографії, використовуючи ультрафіолетове світло та приголомшливу низку фотографічних технік. Річард та його команда витратили декілька років на документування різних фронтів руйнування, деградації, екологічних злочинів у басейні Амазонки та пов’язаних з ним екосистемах. Після всіх докладених зусиль на фотопроєкт "Broken Spectre", документаліст презентував захоплюючий 74-хвилинний фільм із супровідною книгою фотокадрів.

Аерознімок зруйнованого ландшафту в лісі

"Я неодноразово документував найвизначніші екологічні та соціальні катастрофи, що погано впливало на мій психологічний стан. Цей проєкт мав бути для мене відновлювальним. Перед цим я закінчив довгий, досить жахливий проєкт про міграційну кризу, який передбачав постійні подорожі. Інколи я був свідком важких сцен. Тож закінчивши це, я хотів приділити трохи часу собі та зробити ці незвичайні яскраві зображення інтимного природного світу за допомогою ультрафіолетового світла…Тоді ліс почали спалювати у величезних масштабах" — розповідає Річард.

Чорно-білі кадри документують димові смуги лісів, що горять; дику природу під важким атмосферним тиском та активістів корінного населення. Життя рослин та сповільнені фотографії комах зображені у психоделічних відтінках, тоді як аерофотознімки обвуглених і безплідних ландшафтів представлені макрозображеннями. Щоб добитися таких вражаючих кадрів, світляр застосував мультиспектральну камеру яка фіксує кількість відбитого рослинами світла в зеленому, червоному спектрах, а також невидимих для людського ока інфрачервоних діапазонах.

"Ви маєте відчути кров на своїх руках, як відчуваю це я"

Документальний фільм став світовою прем’єрою та був презентований в Національній галереї Вікторії в Австралії. Відеоробота була спроектована на трипанельний 20-метровий екран та супроводжувалася якісним об’ємним звуком. Новаторський фільм має сенс не лише продемонструвати екологічні розломи лісу Амазонки та причини цієї кризи, але й змусити глядачів визнати їхню причетність. Це той випадок, коли природні злочини варто обрамити та ніколи більше не повторювати.

Екранізація фільму в Національній галереї Вікторії

Кліматичні зміни продовжують визначати нашу епоху та майбутнє планети, а Річард став безпосереднім свідком катастрофи, яка швидко розгортається. Останні наукові дослідження передбачають, що Амазонка близька до переломної точки, з якої вона вірогідно не зможе генерувати. Екологічна криза стала причиною токсичних опадів, що зумовить масове відмирання лісів і збільшить викиди оксиду вуглецю. Мосс показує обидві людські сторони трагедії: корінні громади яномама та мундуруку, які борються за виживання, та нелегальні золотошукачі, що отруюють цілі річкові системи заради крихітних жмень золота. Фотограф вважає, що його художня робота зможе змінити світ, адже зображений біль відчутний як на плівці, так і на кадрах.