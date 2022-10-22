Съезд Компартии Китая запомнился странным эпизодом - видео уже наделало шуму в сети

Официально инцидент, ставший достоянием мировой общественности, не объяснили

Си Цзиньпин получил право в третий раз стать генеральным секретарем Коммунистической партии Китая. Соответствующее решение приняли в последний день ХХ съезда КПК.

Но куда больше внимания в мире привлекло видео, где охранник пытается поднять за руки бывшего лидера Китая — Ху Цзиньтао, возглавлявшего страну в период с 2003 по 2013 год. Он сидел прямо возле Си Цзиньпина, однако в какой-то момент охранник пытался вывести его из помещения. Цзиньтао не спешил покидать свое место, однако его силой взяли за руку и подняли.

После того, как Ху таки поднялся с кресла, у него был короткий разговор с замдиректора Главного управления КПК Куном Шаосюнем, после чего бывший лидер Китая подошел к Си Цзиньпину и премьер-министру Ли Кэцяну, однако содержание их разговора неизвестно.

Ху Цзиньтао досрочно покинул заседание Компартии, официально этот инцидент не объяснили. Отметим, что четверо из семи членов президиума не были переизбраны.

Важный момент, который стоит подчеркнуть, что Компартия признала статус Си Цзиньпина в качестве "ядра ЦК партии". Кроме того съезд определил курс на возврат Тайваня.

Видео с Ху Цзиньтао уже горячо обсуждают в сети. Так, известный политолог Андрей Пионтковский вспомнил о ситуации в кремле. "Вывели Ху. Подумалось о Пу", — написал он.

Среди комментариев под его постом немало пессимистичных, о том, что ничем хорошим эта история не закончится.

Напомним, ранее власти Китая цинично отреагировали на массированные удары по Украине.