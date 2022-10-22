З’їзд Компартії Китаю запам’ятався дивним епізодом — відео вже наробило галасу у мережі

Офіційно інцидент, який став надбанням світової громадськості, не пояснили

Сі Цзіньпін отримав право втретє стати генеральним секретарем Комуністичної партії Китаю. Відповідне рішення ухвалили в останній день ХХ з’їзду КПК.

Але значно більше уваги у світі привернуло відео, де охоронець намагається підняти за руки колишнього лідера Китаю Ху Цзіньтао, який очолював країну в період з 2003 по 2013 рік. Він сидів просто біля Сі Цзіньпіна, однак у якийсь момент охоронець намагався вивести його з приміщення. Цзіньтао не поспішав залишати своє місце, проте його силою взяли за руку та підняли.

Після того, як Ху таки піднявся з крісла, він мав коротку розмову з заступником директора Головного управління КПК Куном Шаосюнем, після чого колишній лідер Китаю підійшов до Сі Цзіньпіна і прем’єр-міністра Лі Кецяна, проте зміст їхньої розмови невідомий.

Ху Цзіньтао достроково залишив засідання Компартії, офіційно цей інцидент не пояснили. Зазначимо, що четверо із семи членів президії не були переобрані.

Важливий момент, який варто наголосити, що Компартія визнала статус Сі Цзіньпіна як "ядро ЦК партії". Крім того, з’їзд визначив курс на повернення Тайваню.

Відео з Ху Цзіньтао вже гаряче обговорюють у мережі. Так, відомий політолог Андрій Піонтковський згадав про ситуацію у кремлі. "Вивели Ху. Подумалося про Пу", — написав він.

Серед коментарів під його постом чимало песимістичних, про те, що нічим добрим ця історія не закінчиться.

Нагадаємо, раніше влада Китаю цинічно відреагувала на масовані удари по Україні.