Самый грязный человек в мире умер: как жил иранец, не мывшийся более полувека (фото, видео)

Такое решение иранца, возможно, связано с эмоциональной травмой молодости

В Иране на 94 году жизни скончался мужчина, который называл себя самым грязным человеком на планете. Аму Хаджи почти 60 лет избегал мытья своего тела, потому что боялся, что подцепит болезнь.

Об этом сообщило иранское издание IRNA. Как отмечается, за время его нелюдимой жизни его несколько раз пытались помыть. Много лет назад местная молодежь в селе пыталась его искупать, но он сбежал. Он выскочил из машины, поняв, что с ним хотят сделать.

Умер он в воскресенье, 23 октября, в деревне Дейга в южной провинции Фарс в Иране. Это произошло вскоре после того, как его назвали самым грязным человеком, а затем помыли.

"Несколько месяцев назад селяни впервые отнесли его в ванную помыться, после чего он заболел", – отметили в издании IRNA.

Аму Хаджи в документальном фильме

Так он выглядел спустя десятилетие без купания

В 2013 году о его жизни был снят краткий документальный фильм под названием "Странная жизнь Аму Хаджи". По информации СМИ, в молодости Аму Хаджи пережил эмоциональную травму, заставившую его отказаться от приема душа. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый грязный человек Республики.

Кадры из жизни иранца

После смерти отшельника титул самого грязного человека Ирана может перейти Кайлашу Сингху, не мывшемуся по меньшей мере три десятилетия. Свою позицию мужчина объяснял тем, что отказ от душа поможет "решить все возникающие перед иранской нацией проблемы".

Кайлаш Сингху теперь самый грязный в Иране

Ранее "Телеграф" рассказал о десятке самых странных мужчин на планете — Аму Хаджи был среди них.